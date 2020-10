Covid-19 : quelles alternatives possibles pour éviter un reconfinement ?

Il était jusqu'ici appliqué dans neuf métropoles. Dès vendredi soir à minuit, des départements entiers seront concernés par le couvre-feu. Mais est-ce la bonne stratégie ? Si la mesure va dans le bon sens, elle est insuffisante pour de nombreux spécialistes. Le professeur Yves Buisson, épidémiologiste et président de la cellule Covid-19 de l'Académie nationale de médecine à Paris préconise un couvre-feu sur l'ensemble du territoire. C'est le seul moyen selon lui de limiter la propagation du virus entre les départements concernés par la mesure et ceux épargnés.



Alors, faut-il un couvre-feu plus tôt ? Écarté par le gouvernement, ce scénario est aujourd'hui souhaité par de nombreux spécialistes. Beaucoup se basent sur l'exemple de la Guyane, où un couvre-feu était appliqué dès 17h en Juin dernier. Une mesure payante selon les autorités locales. Le nombre de contaminations y a diminué en quelques semaines. Certains épidémiologistes préconisent un reconfinement ciblé dès aujourd'hui.



