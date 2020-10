Covid-19 : quelles mesures dans les Ehpad des zones d'alerte?

Des cas de Covid ont été détectés dans 115 Ehpad sur les 700 de la région Île-de-France. Alors depuis quelques jours et avec le passage de Paris et l'Île de France en zone d'alerte maximale, des mesures de prévention à l'attention des Ehpads ont été prises. À la maison de retraite de Morangis en Essonne, les nouvelles règles sont déjà en vigueur. Les visites sont strictement encadrées, avec deux personnes maximum pour une durée d'une heure tout au plus. Par ailleurs, pour gérer au mieux les allées et venues, l'établissement n'accorde aucune visite sans rendez-vous. La température des visiteurs est également prise et les rencontres se font dans un espace dédié à ces rencontres.

Des mesures qui rejoignent celles édictées par Aurélien Rousseau, le directeur général de l'ARS d'Ile-de-France, en début de semaine. Ce dernier a également demandé aux Ehpad parisiens et des départements de la petite couronne d'élargir les créneaux des visites, en permettant aux familles de venir le week-end ou en dehors des horaires classiques de journée, "pour que les personnes qui travaillent puissent aller voir leurs familles". Les sorties collectives sont également suspendues dans les établissements qui accueillent ces personnes. Aurélien Rousseau a également appelé les Ehpad à limiter les sorties individuelles et les sorties dans la famille, pour réduire les risques de contamination des personnes âgées par les plus jeunes. En cas de non-respect des mesures barrières strictes, le directeur pourra suspendre les visites.

Il est également prévu un dépistage préventif de tous les professionnels à une périodicité recommandée de 14 jours, en utilisant notamment les tests antigéniques. Dès qu'un cas est détecté, des mesures plus restrictives seront mises en place, le temps que la situation soit maîtrisée : possibilité de suspension temporaire des visites, dépistage RT-PCR de tous les agents et résidents, activation d’une unité COVID dédiée aux malades et fermeture des accueils de jour rattachés à l’EHPAD, indique l'ARS d'Île-de-France.