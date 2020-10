Covid-19 : quels sont les différents scénarios de nouvelles restrictions envisagés par le gouvernement ?

Face à l'urgence de la situation sanitaire, le Conseil scientifique n'exclut pas l'hypothèse d'un reconfinement. Le Professeur Jean-Fronçois Delfraissy, président du Conseil scientifique a évoqué "un confinement moins dur que celui qui a eu lieu pendant le mois de mars, qui permet à la fois le travail, et qui s'accentue en terme de télétravail". C'est exactement ce qui se passe en Irlande, reconfiné depuis mercredi dernier. Les habitants de ce pays doivent restreindre leurs sorties et ont interdiction de dépasser un rayon de cinq kilomètres autour de chez eux. Et si les écoles y restent ouvertes, les bars et les commerces non essentiels sont fermés pour un mois au minimum.



La France pourrait-elle s'inspirer de ce modèle ? Les Français sont-ils prêts à se reconfiner ? Pour éviter ce reconfinement, le Conseil scientifique envisage un couvre-feu plus strict, avancé à 19h et étendu au week-end comme celui décrété en Guyane en juin dernier. Les sorties y étaient interdites de 17h à 5h du matin en semaine, ainsi que le samedi après-midi et le dimanche. Le nombre de contaminations y a baissé de 30% en trois semaines. Pour rendre ces mesures plus efficaces, faudra-t-il l'étendre à l'échelle nationale ou les réserver dans un premier temps aux zones les plus touchées ? La question reste à trancher.



