Covid-19 : renforcement des mesures sanitaires à Marseille

Les nouvelles mesures sanitaires annoncées par le préfet des Bouches-du-Rhône étaient attendues, car l'évolution de l'épidémie à Marseille est inquiétante. Elles vont changer la vie quotidienne des habitants. La plupart des rassemblements sont donc interdits, les visites dans les Ehpad très limitées et les grands événements annulés. Il est également interdit désormais de vendre de l'alcool à emporter et d'en consommer sur l'espace public après 20 heures. Pour les Marseillais, c'est l'incompréhension.



