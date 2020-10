"Restons ouverts" : troisième soir de mobilisation à Paris contre la fermeture des bars et restaurants

Pour le troisième soir de suite à Paris, des patrons de bars et restaurants ont manifesté mercredi 30 septembre après 22 heures, contre la fermeture anticipée des bars décidée par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus. Paris étant en alerte renforcée mais pas en alerte maximale, contrairement à Marseille, la fermeture n’est pas totale, et les restaurants ne sont pas concernés, mais les restaurateurs craignent que leur tour ne finisse par arriver : "Bientôt ça va être les restaurants", anticipe ainsi David Zenouda, fondateur du mouvement "Restons ouverts".

Celui-ci pointe du doigt une situation "dramatique pour la profession", déjà lourdement touchée par le confinement. "Ça fait six mois que la situation est extrêmement délicate pour nous. On a absolument besoin que nos établissements puissent rouvrir, parce que le chômage partiel c’est bien, mais j’aurais préféré payer l’urssaf, j’aurais préféré payer la TVA, moi ce dont j’ai besoin c’est de travailler", dit-il. "L’argent qu’on va nous donner, j’aurais préféré que le gouvernement s’en serve pour ouvrir des lits [d’hôpital]. On est près d’une seconde vague comme on nous le dit depuis des semaines, il faut la préparer", ajoute-t-il.