Saint-Etienne : une fête d'anniversaire dégénère en "catastrophe sanitaire"

Car avec la fuite d'images et le bouche-à-oreille des réseaux sociaux, à la fin de soirée, ce sont pas moins de 150 personnes qui n'avaient pas été invitées initialement qui se sont retrouvées à danser et boire dans l'appartement de 60m², ainsi que dans les parties communes de l'immeuble, selon la préfecture.

Alertés par le bruit, les voisins ont appelé la police, qui est venue constater la présence de ces dizaines de fêtards. Le parquet a été saisi et une enquête a été ouverte. Selon Le Progès, l'établissement auquel appartiennent certains des participants, le campus stéphanois de l’EM Lyon, "est fermé pour 15 jours à la suite de plusieurs cas de Covid-19 parmi les étudiants". Les cours se feront à distance.

Dans l'école voisine, cette fête est considérée comme "pas fameuse" par l'un des étudiants. Un autre relativise en expliquant que c'est la période des soirées : "C'est compréhensible, mais quand même assez dangereux vu le contexte". Une Stéphanoise rencontrée n'est guère étonnée de la tournure des événements : "On a tellement entendu que les jeunes ne craignaient rien qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. L'épidémie s'est étendue et on en revient au point de départ...". "Faut bien que jeunesse se fasse, certes, mais la prudence est de mise. Il faut penser à soi, et puis aux autres, parce qu’en faisant des fêtes comme ça, ça va s’amplifier et on ne va pas s’en sortir", considère une autre.