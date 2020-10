Un adulte peut-il accompagner des enfants dans les piscines seulement accessibles aux mineurs ? Le 20H vous répond

De nombreuses piscines et gymnases sont uniquement accessibles aux enfants pour cause d’épidémie de Covid-19. Un adulte peut-il néanmoins les accompagner ?

Beaucoup de piscines et gymnases de l'Hexagone ne sont en effet aujourd'hui ouverts qu'aux mineurs. C'est notamment le cas pour les deux prochaines semaines à Paris et en petite couronne, le préfet de police ayant annoncé lundi que ces structures étaient fermées aux adultes mais resteraient accessibles aux enfants "que ce soit dans un cadre scolaire, associatif ou privé". Mais un adulte ne peut être présent que s’il est là pour encadrer une activité : un maître-nageur pour un cours de natation, un bénévole pour une compétition sportive. Et dans les cas d’activités nécessitant la présence des parents, comme les bébés nageurs ? La question n’est pour l'heure pas tranchée, mais la suspension est possible.