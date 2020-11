Covid-19 : un confinement des plus vulnérables à l’étude ?

L'entourage du président se divise sur la possibilité de confiner la partie de la population la plus à risque face au virus, dont les personnes âgées ou souffrant de pathologies chroniques, soit 22 millions de personnes. Mais le sujet est sensible, puisqu'il induirait d'adopter des mesures restrictives pour une partie seulement de la population, ce qui pose des questions juridiques, éthiques et sociales. Olivier Véran a écarté cette hypothèse ce vendredi matin. Mais confiner les plus vulnérables est-il possible ? D’autres pays ont-ils déjà opté pour cette mesure ?



