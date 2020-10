Covid-19 : un rassemblement évangélique inquiète les habitants de Nevoy

Un rassemblement évangélique a lieu dans la commune de Nevoy ce samedi. Malgré les risques sanitaires, plusieurs centaines de personnes sont présentes sur les lieux. Si le maire et les habitants de la ville craignent la formation d'un nouveau foyer épidémique, les organisateurs, eux, disent "qu'ils n'auront pas le temps de créer un cluster". Par ailleurs, la préfecture explique que le rassemblement a été autorisé car ce dernier est temporaire, non festif et organisé sur un terrain privé.



