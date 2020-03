Covid-19 : une infirmière rejetée par ses voisins en Seine-et-Marne

Chaque soir, les Français applaudissent les soignants aux fenêtres. Malgré tout, le personnel médical doit affronter des problèmes. C'est notamment le cas de Lucille, infirmière à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif (Val-de-Marne), qui a reçu une lettre anonyme lui suggérant de déménager. "On a l'impression que, parce qu'on fait ce métier, on va être reclus de la société", explique la jeune femme qui ne se laisse pas décourager.



