Covid-19 : va-t-on vers une envolée des décès ?

Les médecins estiment que la seconde vague pourrait être pire que la première. Dans les colonnes du Parisien, l'épidémiologiste Carole Dufouil a rapporté que "là, on est à 250 morts par jour et 10 000 cas quotidiens il y a trois semaines. Donc si on continue à ce rythme avec 40 000 cas quotidiens, on sera à 1 000 morts par jour dans quelques semaines". Va-t-on vers une envolée des décès ? Qu'en est-il du nombre de patients en réanimation et des nouvelles admissions pour Covid-19 ?



