Covid-19 : vers un reconfinement national ?

À 24 heures de l'annonce de nouvelles restrictions cruciales, le Premier ministre et le gouvernement ont reçu l'ensemble des responsables des partis politiques cet après-midi et les syndicats ce soir. L'objectif est de les consulter avant de trancher.



Se dirige-t-on vers un reconfinement national ?



Emmanuel Macron y songe. L'épidémie flambe, le couvre-feu n'est plus suffisant, explique-t-on en coulisses. Selon un conseiller de l'exécutif, "des mesures de durcissement nationales sont clairement envisagées". En clair, plus de différences entre certaines villes ou certaines régions, tout le monde serait concerné sans distinction. Pour autant, ce reconfinement ne sera pas un copier-coller de celui du mois de mars.



Cette fois, la priorité est de laisser les écoles ouvertes autant que possible. Ce serait le cas pour les écoles primaires. La question se pose en revanche pour les collèges et les lycées. Certains services publics seront aussi ouverts, alors que les entreprises, elles, seraient largement encouragées à pratiquer le télétravail. Le BTP, comme d'autres secteurs qualifiés d'essentiel, pourrait poursuivre leurs activités. La liste des commerces autorisés à ouvrir reste ce soir en discussion.



À partir de quand s'appliqueraient ces nouvelles restrictions ?



Au plus vite, répond le gouvernement, peut-être même dès ce week-end avec un point essentiel à trancher, l'autorisation ou non des déplacements entre régions. Un confinement qui devrait durer au moins quatre semaines avec un objectif pour l'exécutif "avoir l'horizon le plus dégagé possible pour Noël", indique le conseiller.



