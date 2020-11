Y aura-t-il des marchés de Noël si Macron annonce la réouverture des commerces ? Le 20H vous répond

Lors de son allocution ce mardi soir, Emmanuel Macron devrait lever les contraintes qui pèsent sur les achats de Noël en rouvrant les commerces dits "non essentiels", des librairies aux boutiques de vêtements, peut-être dès le week-end prochain, avec un protocole sanitaire renforcé. À partir du moment où les commerces non-essentiels vont pouvoir rouvrir, à priori ce sera possible d’ici le 1er décembre, certaines communes espèrent pouvoir organiser un marché de Noël : c’est le cas de Charleville-Mézières ou encore de Chambéry. Mais rien n’est encore acté. Et ce qui est sûr, c’est que de nombreuses villes ont préféré tout annuler et elles ne reviendront pas en arrière.

Les marchés de Noël pourront-ils se tenir en décembre ?

