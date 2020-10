Covid : un plan pour lutter contre la pauvreté

Une étude de l'Insee a annoncé que 9,3 millions des Français, soit 14,8% de la population, sont pauvres. Ce seuil de pauvreté s'établit à moins de 1 063 euros par mois. Cette situation touche un étudiant sur quatre et s'est intensifiée avec la crise du Covid qui a fait basculer un million de personnes en plus dans la pauvreté. Aux Restos du Cœur comme au Secours Populaire, on voit des nouveaux profils arriver. Ces derniers peuvent être des étudiants ou des auto-entrepreneurs qui n'ont plus d'activité. Comment endiguer cette pauvreté ?



Ce dimanche 25 octobre 2020, Isabelle Gounin, dans sa chronique "L'instant éco", nous parle du plan pour limiter la pauvreté dans l'Hexagone. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 25/10/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.