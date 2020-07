"Atrak’tifs ", "Speed Hair Man"… Les coiffeurs, des rois du jeu de mots plus ou moins inspirés

Pour les coiffeurs, c’est presque devenu une tradition : le nom du salon est un calembour. En France, deux écoles s’imposent. Il y a ceux qui préfèrent les jeux de mots en "tif" et ceux qui optent pour l’équivalent anglais "hair". Et puis il y a ce salon de Dijon qui n’a pas froid aux yeux en compilant les deux : "Faudra tif hair". Le message est clair.

A Dugny-sur-Meuse, dans l'Est, le salon de Rachel Villemin, dans lequel les équipes du JT de TF1 se rendent dans le reportage en tête de cet article, porte bien son nom : "Créa'Tifs". "Créa, on crée, et tifs avec un s car il y en a plusieurs", explique-t-elle simplement, sèche-cheveux dans une main et brosse dans l’autre. "ça porte bien son nom", apprécie une cliente en pleine coupe. Au total, ils sont plus de 130 coiffeurs en France à avoir eu la même idée, comme le montre cette enquête des Décodeurs du Monde, ce qui en fait le jeu de mots le plus répandu sur les devantures des salons.

Cependant, il en existe beaucoup d’autres. Et en la matière, le Grand Est se révèle très imaginatif : "Cap’tif"," Atrak’tifs"... Sur les réseaux sociaux, les internautes s’amusent à partager les noms les plus amusants. Ou les plus ridicules, selon les goûts.

Que penser de "Speed Hair Man", de "Quoi f'hair" ou encore, pour les amateurs de "James Blond", de "Licence to cut" (permis de couper) ?