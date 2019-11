Un agriculteur français sur cinq n’a pas dégagé de revenus en 2017

La part d'agriculteurs sans revenus "est particulièrement élevée dans la production de céréales et grandes cultures (30%) et dans l'élevage d'ovins, caprins, équidés et autres animaux (28%)", détaille l'Insee. Conséquence d’une année de récolte 2016 catastrophique, s’étant conjuguée à une chute brutale des cours mondiaux. Les fermes françaises en ont particulièrement pâti, surtout les céréaliers, qui ont dégagé en moyenne un revenu net avant impôts inférieur à 1.000 euros par mois cette année-là... mais 6,7% plus élevé qu’en 2016.