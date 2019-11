Crise dans les hôpitaux : Bérengère Laville, portrait d’une infirmière par vocation

Après les services d'urgence, c'est tout l'hôpital qui descend dans la rue ce 14 novembre 2019. Une journée nationale pour défendre, entre autres, les conditions de travail et la qualité des soins. Bérengère Laville, infirmière au centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers (Vienne) déplore surtout la dégradation depuis plusieurs années des aspect relationnel et humain de son travail. Selon elle, écouter et accorder du temps aux patients devient de plus en plus difficile avec les tâches qui se cumulent.