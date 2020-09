Crise sanitaire : un maire en première ligne

Les règles sanitaires pour lutter contre le coronavirus sont de plus en plus complexes. Dans son bureau, Thierry Granturco, maire de Villers-sur-Mer dans le Calvados, aurait reçu en trois mois 80 recommandations différentes de la part de l'État. Dernier casse-tête, les mesures différentes pour jouer au foot à l'école et dans les clubs. Autre dilemme, les amendes en cas de non-port du masque. Les gendarmes, qui dépendent de l'État, les appliquent, mais pas les agents communaux qui dépendent du maire.



