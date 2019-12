Cruard Reporter : Bouchons, le bug des GPS ?

Ce mercredi, il y a plus de 410 km de bouchons en Île-de-France à cause des grèves. Ceux qui sont bloqués sur les autoroutes essaient alors de suivre les indications des GPS pour échapper aux embouteillages. Or, ces applications emmènent souvent les utilisateurs vers des petites communes. Ce qui risque de perturber le quotidien des habitants, d'autant plus que les infrastructures routières de ces dernières ne sont pas équipées pour accueillir plusieurs voitures notamment des camions. C'est le cas à Lieusaint, en Seine-et-Marne. Face à cette situation, le maire de la localité a demandé au responsable des GPS d'ajuster leur logiciel. responsable des GPS d'ajuster leur logiciel.



