Cruard Reporter : Chirurgie, les ados aussi ?

Avec l'accord de sa maman, Jade, 15 ans, a pris rendez-vous chez un chirurgien esthétique pour faire quelques injections afin de gommer les imperfections de son nez. La jeune fille nous confie qu'elle en a surtout besoin pour se sentir mieux dans sa peau. Un phénomène qui est devenu de plus en plus courant dans l'Hexagone à cause de l'influence des filtres sur les réseaux sociaux. Selon les statistiques, chaque semaine, deux ados dans la tranche d'âge de quatorze à 17 ans, et dont 95% sont des filles, viennent voir un chirurgien. Jusqu'où ces jeunes filles sont-elles prêtes à aller pour ressembler à leur filtre ? De leur côté, que compte faire les réseaux sociaux pour atténuer ce phénomène ?





Ce vendredi 29 novembre 2019, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Cruard Reporter", nous raconte le phénomène des ados qui ont recours à la chirurgie esthétique pour ressembler à leur filtre sur les réseaux sociaux. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 29/11/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.