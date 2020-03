Cruard Reporter : Commerce ouvert/fermé, qu'a-t-on le droit de faire ?

Selon le décret publié hier au Journal officiel, les restaurants, les bars, les cafés, les magasins non-alimentaires, les centres commerciaux et les salles de danse, de spectacle et de jeux, doivent pour l'instant rester fermés. À l'inverse, les magasins alimentaires, les pharmacies, les banques, les bureaux de tabac et les stations-service restent ouverts. Toutefois, on peut se faire livrer les courses et de la nourriture. Des règles d'hygiène ont d'ailleurs été transmises aux plateformes de livraison à domicile. Y a-t-il des exceptions à cette liste ?



