Cruard Reporter : De plus en plus de "Tanguy"

Âgé de 28 ans, Stanislas est architecte. Cela fait quelques mois qu'il est revenu chez ses parents après avoir terminé ses études. Ce dernier aurait voulu s'installer tout seul sauf que le logement qu'il a trouvé n'était pas très décent. De plus, il ne pourrait pas vivre comme il le fait maintenant : sortir avec ses amis, profiter du week-end, etc. Pour le moment, Stanislas est en CDD. Mais une fois en CDI, normalement, il partira. Comment la cohabitation entre Stanislas et ses parents se passe-t-elle ?



