Cruard Reporter : Des cirques sans animaux ?

À partir de 2020, la ville de Paris va interdire les animaux dans les cirques. Plus de 380 communes ont également déjà validé cet arrêté. Une situation qui n'inquiète pas Rémy Becuwe, responsable de communication du Cirque Arlette Gruss. D'après lui, ce genre d'interdiction ne relève pas du ressort des mairies mais uniquement de l'Etat. Cependant, d'autres cirques ont décidé d'anticiper ces interdictions en proposant des spectacles sans animaux et plus écologiques. Un débat qui est loin d'être terminé entre les acteurs de ce secteur.



