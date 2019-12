Cruard Reporter : Des cours...de trottinettes

Avec la grève du 5 décembre qui se profile, il sera très difficile de se déplacer à Paris comme dans les grandes villes. Beaucoup troqueront sûrement leur voiture contre un vélo et pourquoi pas une trottinette électrique. Pour ceux qui ne seraient pas encore à l'aise avec cette dernière alternative, sachez qu'il est possible de suivre une formation. Une toute première session s'est organisée dans une moto-école du 11ème arrondissement de Paris. Durant le cours, les apprentis ont appris les dangers que peut présenter l'engin, mais aussi les règles et les sanctions prévues. Et bien sûr, un petit cours de conduite leur a été dispensé. Cette formation est-elle réellement nécessaire ?



