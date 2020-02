Cruard Reporter : Emoji, les coulisses de la com' bretonne

Pour booster le drapeau breton en tant qu'émoji, une association basée à Quimper a lancé sa communication à travers les 260 000 tweets des utilisateurs. Mais en plus, l'association a bien su s'entourer. Dans sa vidéo, on retrouve notamment Patrick Poivre d'Arvor et Christian Le Squer, qui incitent à l'utilisation de l'#emojibzh. A part le lobbying auprès des peoples et le financement participatif via Internet, l'association s'est liée à plusieurs entreprises bretonnes pour proposer le projet à Twitter. Comment va se dérouler les étapes de validation de cette demande ? Pourquoi est-ce si important ? Quels sont les enjeux de cet émoji pour la Bretagne ?



