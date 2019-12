Cruard Reporter : Ils dorment au travail

Certains salariés sont obligés de dormir sur leurs lieux de travail car ils n'ont pas d'autres possibilités. C'est notamment le cas de Sophie, esthéticienne en plein cœur de Paris, dans le septième arrondissement. Avec la grève et les problèmes de transport, elle est obligée de faire 1h40 de marche pour aller au boulot et pour rentrer. Afin d'économiser son énergie, cette dernière a donc décidé de dormir de temps à autre sur son lieu de travail. Comment ça se passe dans les grandes entreprises ?



Ce jeudi 19 décembre 2019, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Cruard Reporter", nous raconte que des salariés dorment au travail à cause des grèves dans les transports. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 19/12/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.