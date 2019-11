Cruard Reporter : La guerre de la pêche

Les pêcheurs au littoral de la Manche sont inquiets. Ils accusent les grands bateaux néerlandais d'épuiser les ressources halieutiques. En effet, grâce à leurs dimensions hors norme, ces navires-usines sont capables de pêcher près de 650 tonnes de poissons en trois jours. Ce que font les simples pêcheurs en un an. Face à cela, les syndicats des pêcheurs exigent que ces bateaux n'exercent plus leurs activités dans la Manche. Ces navires-usines ont-ils le droit de pêcher autant de poissons ?



