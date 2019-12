Cruard Reporter : Le boom du covoiturage

BlaBlaCar est l'application de covoiturage la plus téléchargée par les Français. Et depuis jeudi, face à la grève des transports, le nombre d'inscrits sur la plateforme explose. Sur les trajets longue distance par exemple, cette dernière a eu deux fois plus de réservations que d'habitude. Les covoiturages courte distance, quant à eux, ont été multipliés par dix. Quel enjeu pour l'entreprise ?



Ce vendredi 6 décembre 2019, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Cruard Reporter", nous raconte que le nombre d'inscrits sur la plateforme de covoiturage BlaBlaCar a multiplié depuis le début de la grève des transports. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 06/12/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.