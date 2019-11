Cruard Reporter : Les courses sans bruit

Le but de l'enseigne n'est ni d'engendrer le début d'une grève ni de faire des économies d'énergie. Elle a en fait pour ambition de permettre aux personnes autistes hyper sensibles à la lumière et au bruit de pouvoir faire leurs courses tranquillement. Le plus surprenant, c'est que ça marche. Candice Amory, une cliente du supermarché et maman de deux enfants autistes, l'a même confirmé. Que penser de cette initiative ?



