Cruard Reporter : Les dos d'âne, hors-la-loi ?

Les dos d'âne ou ralentisseurs sont en grand nombre dans tout le pays. Leurs constructions suivent des règles décrétées en 1994. Il y a notamment les suivantes : une hauteur ne dépassant pas les dix centimètres, un emplacement dans une zone limitée à 30 km/h et pas de centre de secours à proximité. Pourtant, selon une étude menée par Auto Plus, 37% des ralentisseurs du territoire sont non conformes. A Toulon, Thierry Modolo est un champion de la lutte contre les dos d'âne. Son association serait actuellement en mesure de gagner leur demande de suppression et de remise aux normes des 800 dos d'âne du département du Var.



Ce jeudi 14 novembre 2019, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Cruard Reporter", nous parle des critères de réglementation des dos d'âne, souvent ignorés. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 14/11/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.