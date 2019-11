Cruard Reporter : Les ruches en ville, une menace ?

Face à l'affaiblissement voire la disparition des abeilles, il a été conseillé d'installer des ruches sur les toits de nos maisons. Une pratique qui toutefois est de plus en plus contestée. Selon une récente étude d'Isabelle Dajoz, professeure d'écologie à l'université Paris Diderot, les abeilles domestiques mettraient en péril les abeilles sauvages, qui sont d'excellents pollinisateurs. Pourtant, à elles seules, les abeilles domestiques ne pourront pas permettre la production de fruits. Les prix des fruits et légumes s'en verront ainsi augmenter. Qu'en pensent les apiculteurs de la capitale ?



