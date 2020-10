Cruard Reporter : Les soignants vont-ils tenir ?

Face à la fatigue, les soignants sont à bout et se posent beaucoup de questions. Selon les chiffres de l'Ordre des infirmiers, 40% des infirmiers veulent changer de métier et 57% d'entre eux se considèrent en "burn out". De plus, un soignant sur cinq n'a toujours pas pris de vacances depuis le mois de mars. Avec la deuxième vague de contamination qui se profile, la fatigue des soignants ainsi que le manque d'effectifs, l'équation risque d'être très compliqué dans les hôpitaux.



