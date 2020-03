Cruard Reporter : Obus, les coulisses du déminage

Il y aurait encore des obus et des bombes dans Paris. Une bombe de plus de 100 kg, datant de la Seconde Guerre mondiale, a d'ailleurs été trouvée il y a deux semaines. Et ce n'est pas le seul explosif découvert ces derniers temps. À savoir qu'il y a 27 démineurs à la préfecture de Paris. Quels sont les cas les plus difficiles à gérer dans ce métier ? Est-il possible de faire de nouvelles découvertes dans les années à venir ?



