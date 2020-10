Cruard Reporter : Peut-on éviter les destructions causées par les crues ?

Les digues sont le moyen le plus répandu de se protéger des inondations. On en décompte près de 9 000 kilomètres dans le pays, et ils montrent fréquemment leur efficacité. C'est notamment le cas à Sartrouville et Montesson (Yvelines). Ces deux communes sont voisines, mais la deuxième, non protégée par une digue, fait souvent face à une montée des eaux, contrairement à la première. Devrait-on tout miser dessus ? Quid des solutions alternatives ?



Ce mercredi 7 octobre 2020, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Cruard Reporter", nous montre comment éviter une montée des eaux soudaines. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 07/10/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.