Cruard Reporter : Prosélytisme de rue, le fléau

À Bordeaux, à Toulouse, à Strasbourg, et même à Paris, les prêcheurs religieux s'invitent dans des transports publics. Pasteur Tina Rail en fait partie et selon elle, ces prêches ne sont destinés qu'à partager la bonne parole aux usagers, et ce, avec bienveillance. Les avis de ces derniers sont toutefois divisés sur la question. Du côté de la RATP, elle a affirmé que ce genre d'activité troublant la tranquillité des usagers est interdit et est passible d'une amende à minima de 60 euros. Un point de vue partagé par l'association Co-Exister qui dit que le prosélytisme est possible, mais avec des limites.



