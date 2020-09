Cruard Reporter : Quand les citoyen font la police

Face à l'insécurité qui règne dans leur ville, des Lyonnais ont décidé de prendre les choses en main. Ils estiment en effet que l'Etat ne fait rien pour arranger la situation. Violences, rodéos sauvages, nuisances sonores... certains habitants n'en peuvent plus, au point d'attaquer l'Etat en justice. Ils souhaitent plus de policiers et plus de répressions. De jeunes Lyonnais vont d'ailleurs plus loin en formant une sorte de "patrouille" qui fait des tournées de sécurisation. Ils partagent aux passants aussi bien des tracts que des gaz de poche. Est-ce légal ?



Ce lundi 7 septembre 2020, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Cruard Reporter", nous parle des initiatives de certains citoyens pour faire face à l'insécurité. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 07/09/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.