Cruard Reporter : qui sont les antispécistes ?

Les antispécisites sont des militants qui refusent toute hiérarchie entre l'homme et les animaux. Cette semaine, ils seraient passés une nouvelle fois à l'acte. Une fromagerie et des boucheries du 20e arrondissement de Paris ont été taguées. Depuis le début de l'année, on compte près d'une dizaine de ce genre de dégradation. Notons qu'en 2019, plus de 1 000 intrusions dans des élevages français ont été recensées. Quelles mesures le gouvernement prévoit-il face à la situation ?



Ce mercredi 2 septembre 2020