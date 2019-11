Cruard Reporter : Une maison imprimée en 3D

La maison du futur sera peut-être imprimée en 3D. Aujourd'hui, de nombreuses startups bûchent sur ce projet et certaines maisons ont déjà vu le jour. C'est le cas d'un logement social à Nantes, un 95 mètres carrés, dont les murs ont été entièrement imprimés en 3D. Il a fallu près de 72 heures pour réaliser cette prouesse. A ce jour, aucun souci n'a été constaté et la maison résiste bien aux intempéries. Seul petit bémol : la construction coûte 100 000 euros plus cher qu'une maison traditionnelle. La maison imprimée en 3D est-elle l'avenir du bâtiment ? Quand pourra-t-on concrètement user de cette technique ?



Ce vendredi 8 novembre 2019, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Cruard Reporter", nous parle de la maison imprimée en 3D. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 08/11/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.