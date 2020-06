Cruard Reporter : Vacances à l'étranger, ce qui change demain

Les vacances approchent et les destinations où nous sommes autorisées à nous rendre s'élargissent avec la levée des restrictions. Aussi, à partir du 1er juillet, on va pouvoir accéder au Portugal par voie routière, l'île de Maltes et le Danemark ont aussi ouvert leurs frontières aux Français. En dehors de l'Europe, quelques pays acceptent les touristes français, mais sous conditions. La Tunisie, par exemple, n'accueillent que si on présente un test PCR négatif moins de 72 heures. Quid des nationalités autorisées à venir sur notre territoire ?



