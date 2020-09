Cruard Reporter : Vers une explosion des guerres de bandes ?

Paris est devenu un haut lieu des affrontements de bandes rivales. Mardi soir encore, une fusillade s'est déroulée entre le 10e et le 11e arrondissement faisant un blessé grave. Entre 2016 et 2018, on a recensé 250 rixes et huit morts dans la capitale. Et d'après un rapport de police en 2018, 90% des affrontements de bandes se passent en Île-de-France. Quels sont les motifs de ces affrontements ? Comment expliquer la hausse de ce phénomène de bandes ?



Ce mercredi 16 septembre 2020, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Cruard Reporter", nous parle des affrontements entre bandes qui prennent de l'ampleur. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 16/09/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.