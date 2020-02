Cruard Reporter : Virus, le succès des masques made in France

Une start-up française a mis au point un masque qui, à la base, a été créé pour lutter contre la pollution. Mais désormais, celui-ci sert également à lutter contre l'épidémie de coronavirus. Ce masque 100% made in France coûte entre 130 et 150 euros. Il a été conçu avec des chercheurs de la CNRS et est composé de cinq filtres qui sont censés retenir les nanoparticules. Contrairement à celui des médecins, il possède un joint qui lui permet de mieux filtrer. Depuis l'épidémie de coronavirus, il connaît un véritable succès et les demandes viennent particulièrement de Hong Kong et d'Asie du Sud Est.



Ce mardi 18 février 2020, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Cruard Reporter", nous raconte le succès des masques made in France en cette épidémie de coronavirus. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 18/02/2020 en chiffres présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.