Cryptosporidium : 50 000 habitants privés d'eau potable à Grasse

À Grasse et à d'autres communes voisines, 50 000 personnes sont privées d'eau potable à cause du Cryptosporidium. Ce parasite provoque la diarrhée, des douleurs abdominales et parfois des vomissements. Les habitants prennent alors leurs précautions. La mairie distribue chaque jour 4 000 bouteilles d'eau gratuitement pour les personnes à la santé fragile, les nourrissons, dans les crèches et les écoles. Dans l'urgence, une usine de désinfection aux ultraviolets est en cours de construction.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.