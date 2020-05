Dahlia Dumont chante Piaf à sa fenêtre

Depuis sa fenêtre au troisième étage, la voix de Dahlia Dumont porte jusqu'aux immeubles d'en face. Confinée chez elle depuis deux mois, elle chante Édith Piaf pour ses voisins. Ces derniers se sont habitués à l'écouter et apprécient. La chanteuse américaine vit dans l'Hexagone depuis quelques années. Elle attend le déconfinement pour retrouver ses musiciens et reprendre la route des bals, des bars ainsi que des petits festivals.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.