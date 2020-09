Dans l'Est, le tourisme fluvial à la peine

A l'heure où les vacances commencent à prendre fin, le secteur du tourisme fluvial souffre entre la Meuse et la Meurthe-et-Moselle. Des canaux sont fermés ou impraticables à cause du manque d'eau et d'entretien. Pointé du doigt, Voies navigables de France estime faire les travaux nécessaires. En attendant, les professionnels s'inquiètent et redoutent l'arrêt de leur activité.



