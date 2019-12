Dans l'univers des vétérinaires

C'est un métier "ni facile, ni prestigieux, ni bien payé", pourtant il est très convoité. Être vétérinaire, c'est soigner les compagnons de leurs clients, leurs amis voire les enfants qu'ils n'ont pas eus. C'est aussi devoir euthanasier des animaux, être psy, rassurer les maîtres... Au pays, ils sont plus de 18 500 à exercer ce beau métier qui sauve des vies. Et aujourd'hui, les femmes prennent de plus en plus de place dans cet univers bien qu'il ne soit pas toujours facile. Dans un long métrage, Julie Manoukian rend hommage à la profession en racontant la réalité du métier. "Les vétos", avec Noémie Schmidt et Clovis Cornillac, sort dans les salles obscures le 1er janvier 2020.



