Dans le Nord, des distributeurs de masques et de gels hydroalcooliques installés

Une solution pour les personnes qui ne peuvent pas attendre la dotation promise par la Région et la production de masques pour la commune. A Jeumont et à Bavay, deux communes du Nord, des distributeurs de gels hydroalcooliques, de masques en tissu homologué ou encore de gants ont été installés, en début de semaine.

Des machines baptisées "Distribprotec" , réapprovisionnées trois fois par jour et qui connaissent un succès certain auprès des habitants. A voir la file d'attente devant ces distributeurs, on se dit que la demande était très forte. Le prix ? Quatre euros le masque lavable et réutilisable, cinq euros pour du gel et des gants.