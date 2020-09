Dans les coulisses de Big Mamma, le plus grand restaurant d'Europe

En cinq ans, Tigrane Seydoux et Victor Lugger ont lancé une chaîne de restaurants italiens tendances et à prix abordables. En mai 2015, ils ouvrent leur premier restaurant dans le quartier de la Bastille à Paris. Le duo y ouvre huit autres, puis à Lille, à Lyon, et deux à Londres, sur le même principe. La recette de leur succès réside dans la force du marketing, l'authenticité des produits et du personnel qui vous plongent en Italie pour une vingtaine d'euros.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.