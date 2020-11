Dans les coulisses de la dernière vente aux enchères physique chez Christie's

Parfois, les locaux ne suffisent plus. Pour la seconde vente, il a fallu réserver un lieu plus vaste et majestueux. Les organisateurs ont alors choisi le siège parisien de Kering. En tout, un ensemble de 40 sculptures monumentales a été installé sur ses 17 hectares. Un événement inédit car c'était une première pour la maison Christie's. La vente a débuté quinze jours plus tard et elle a été un succès.