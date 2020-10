Dans les coulisses de la préparation d'une bûche de Noël d'exception

Après des mois de travail, Yann Couvreur, un artisan pâtissier à Saint-Maurice (Val-de-Marne), passe au dernier détail et à la dernière touche. "Ça va être au milieu de la table de Noël et c'est peut-être le repas le plus important de l'année où l'on a envie de faire plaisir à sa famille, ses amis. Le Noël, c'est un terrain de jeu formidable parce qu'on s'autorise un petit peu tous les délires" indique-t-il. Il a commencé à imaginer sa bûche de Noël bien avant l'été.



À Noël, le visuel est essentiel et doit raconter une histoire. Alors, après un dessin pour déterminer le design du gâteau avec son chef de la création, Yann doit trouver la bonne recette et le bon équilibre. Il se met à tester les meilleures associations de produits. Avec ses moules en silicone, fabriquées sur mesure, il assemble sa bûche, au nom d'un renard polaire "Isatis". C'est un travail d'orfèvre qu'il va commercialiser à 90 euros. Pour ce produit d'exception, l'artisan pâtissier compte en produire entre 800 et 1 000 pour les fêtes de fin d'année.



