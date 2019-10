Dans les coulisses des vitrines de Noël

Les vitrines des grands magasins seront en place dès la semaine prochaine à Paris. Elles nécessitent trois semaines de mise en place, plus de 600 heures de montage. Celles de l'hiver 2018 brillaient encore de mille feux, que le thème de l'année suivante était déjà définie. Pour quelques minutes d'émerveillement, il faut un an de préparatif. Rendez-vous le 7 novembre pour admirer le résultat final.



